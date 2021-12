Covid-19 : retour sur un an de vaccination en France

Le 27 décembre 2020, il y a un an jour pour jour, la France lançait sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Depuis, plus de 50 millions d'injections ont été réalisées.

Il y a un an, Mauricette 78 ans, devenait la première Française à recevoir une dose de vaccin contre le Covid-19. D'abord ouverte dans les Ehpad et pour les plus fragiles, le déploiement de la campagne de vaccination s'est fait progressivement. Mais au printemps, les réticents étaient encore nombreux. L'instauration par le gouvernement d'un pass sanitaire en juillet a relancé la campagne de vaccination.

Troisième dose et à vaccination des enfants

Aujourd'hui, 77% des Français sont complètement vaccinés, un taux qui monte à 98% chez les septuagénaires, la classe d'âge la plus protégée. L'enjeu à présent est la campagne de rappel. Près de 22 millions de Français ont déjà reçu une troisième dose. De nombreuses personnes se pressent dans les centres de vaccination pour ne pas perdre la validité de leur pass. Début décembre, la vaccination a également été ouverte aux enfants de moins de douze ans. En Europe, la France fait partie des pays où la population est la plus vaccinée, derrière l'Espagne et l'Italie.