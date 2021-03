Covid-19 : retour des sorties et des activités dans les Ehpad

À Origny-en-Thiérache (Aisne), les résidents d’Ehpad vont bientôt pouvoir retrouver leurs familles pour quelques heures, voire quelques jours, loin de l’Ehpad. Les sorties dans les familles vont pouvoir reprendre suite à une décision du Conseil d’État, alors qu’elles étaient suspendues depuis des mois.

Le retour des ateliers

La majorité des pensionnaires de l'établissement de santé pour personnes âgées de la commune sont vaccinés. La soeur Madeleine Guiot, 96 ans, résidente, sera l’une des premières à pouvoir s’absenter. "Ça me fait un immense plaisir, c’est une joie”, se réjouit-elle. À son retour, elle devra subir un test PCR et suivre une période d’isolement. Les animations ont également repris, les ateliers et les bénévoles reviennent. Les médecins du Haut conseil de la santé publique préconisent pourtant de patienter avant d’alléger les restrictions.

Le JT

Les autres sujets du JT