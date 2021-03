Covid-19 : reprise de la campagne de vaccination avec AstraZeneca

A. Chopin, F. Mazoyer, C. Rougerie, J.-P. Magnaudet, P. Wurstorm, R. Mathé. V. Castel

Une fois la suspension levée, c'est une octogénaire, rencontrée par les journalistes de France Télévisions, qui était la première à être de retour dans une pharmacie parisienne pour se faire vacciner. Dix doses du vaccin AstraZeneca ont pu être administrées vendredi 19 mars, même s’il a fallu rassurer parfois quelques patients. Mais aucun rendez-vous n’a été annulé. "‘Surtout, vous pensez bien à me garder sur la liste et à me rappeler’", voilà notamment ce qu’indiquaient les volontaires à la pharmacienne au moment de l’annonce de la suspension.

Des stocks toujours faibles

Si la vaccination a également pu reprendre pour certains médecins généralistes, les doses n’arrivent toujours pas en quantité. "30 patients ont été vaccinés cet après-midi, de tout façon c’est le nombre de doses que j’avais de disponibles. Les patients sont très demandeurs", explique Laurent Boubotte, médecin généraliste à Marly-le-Roi (Yvelines). La demande explose mais dans les officines, les stocks restent faibles. "Nous n’avons plus de livraison depuis quinze jours", regrette le Dr. François Martial, pharmacien de l’agglomération de Bordeaux. À ce jour, près de six millions de Français ont reçu une dose, tout vaccins confondus.