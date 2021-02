Covid-19 : "Reconfiner juste notre territoire n'aurait pas de sens", estime Fabien Di Filippo, député LR de Moselle

"Pour l'instant, il n'y a pas réellement d'annonce", a réagi vendredi 12 février sur franceinfo Fabien Di Filippo, député LR de Moselle, secrétaire général adjoint du parti "Les Républicains", après le déplacement d'Olivier Véran à Metz, sur la situation inquiétante en Moselle où il y a plus de 100 nouveaux cas de variants par jour.

"Le cas de la Moselle ça peut être le cas de n'importe quel autre département, il ne faut pas stigmatiser la Moselle", a mis en garde Fabien Di Filippo et "reconfiner juste notre territoire n'aurait pas de sens car les échanges professionnels avec l'Alsace, le Luxembourg, l'Allemagne continuent dans une certaine mesure et dès qu'on lèverait ce confinement la circulation reprendrait de plus belle".

"Nous avons demandé un geste supplémentaire, que nous avons obtenu, même s'il est plutôt symbolique" poursuit Fabien Di Filippo. En l'occurence, 2 000 doses de vaccins supplémentaires et des centres de vaccination qui seront ouverts ce week-end.

Accélérer la vaccination

"Nous y travaillons déjà avec les mairies concernées pour que les créneaux puissent dès demain matin [samedi] et dimanche, être pourvus et vacciner un maximum de personnes. J'espère que ce n'est qu'un premier geste et que d'autres suivront", a souhaité le député de Moselle. "Pour enrayer les contaminations et le développement de l'épidémie, il faut une accélération de la vaccination".

Fabien Di Filippo n'est pas favorable à la fermeture des écoles, car "la situation de la Moselle est très hétérogène, là où le taux d'incidence est près de 400 à Metz, dans mon territoire dans le sud-mosellan à Sarrebourg, il est seulement de 169 soit bien inférieur à beaucoup de départements en France", mais "il comprend l'inquiétude des élus messins qui demandent cette mesure".