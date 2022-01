Covid-19 : qui sont les patients concernés par le Paxlovid, ce médicament sous forme de cachet ?

Un simple comprimé à prendre chez soi : la promesse du Paxlovid, premier médicament pour adulte contre le Covid-19 fait rêver, après des mois de restrictions sanitaires, de doses de vaccin et de tests à répétition.

La Haute Autorité de santé a donné, vendredi 21 janvier, son feu vert à l'utilisation de l'antiviral Paxlovid comme traitement curatif contre le Covid-19. À la suite de l'avis de l'Agence nationale du médicament, la HAS "autorise l'accès précoce au traitement Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) du laboratoire Pfizer pour les adultes atteints de Covid-19 ne nécessitant pas d'oxygénothérapie et à risque élevé d'évolution vers une forme grave de la maladie", précise-t-elle dans un communiqué.

Réservé aux personnes à risque

Cette pilule est administrée par voie orale à raison de trois comprimés par jour pendant cinq jours. Il est recommandé de prendre le traitement dès que possible après le diagnostic positif au Covid-19 et au maximum dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes.

Ce traitement curatif reste donc réservé aux personnes à risque de faire une forme grave du coronavirus, peu ou pas protégées par le vaccin (personnes très âgées, immunodéprimées, atteintes de certaines maladies rares...). Sa prescription et son obtention sont ainsi très encadrées. Seuls les médecins peuvent prescrire ce médicament, après consultation. Dès l’apparition des symptômes, il faut donc prendre rendez-vous pour écarter notamment toute contre indication ou risque d’interaction médicamenteuse, et la liste est assez longue. La HAS relève toutefois que l'antiviral est contre-indiqué chez les personnes avec une insuffisance hépatique sévère ou une insuffisance rénale sévère.

En parallèle évidemment, un test doit être réalisé pour confirmer l'origine de l’infection. Si les conditions sont réunies, le praticien, après avoir enregistré les données sur un site dédié délivre une ordonnance spécifique, dotée d'un QR code. Le patient récupère alors les cachets chez son pharmacien qui, lui aussi, doit procéder à des vérifications avant délivrance.

500 000 doses commandées

Autant de mesures de précaution qui sont liées entre autre au fait que lePaxlovid n’a obtenu qu’une autorisation dérogatoire, précoce et temporaire de la part de la Haute Autorité de Santé. 500 000 doses ont été commandées mais seulement quelques milliers seront disponibles ces prochains jours, sachant que les médecins estiment que son usage sera de toute façon très limité.

Efficace contre Omicron, il réduit d'environ 85% le risque d'être hospitalisé ou de décéder de la maladie, selon les études cliniques.