Covid-19 : qui sont les Français non-vaccinés ?

En France, les primo-injections continuent : 138 000 lors de la première semaine de décembre. Toutefois la progression ralentit depuis plusieurs mois, si bien que "certains experts estiment que le plafond vaccinal serait atteint", souligne le journaliste Jules Longchampt sur le plateau du 19/20 le mardi 14 décembre.

D'importantes disparités géographiques

Il n'y pas vraiment de profil-type d'une personne non-vaccinée en France. Des différences existent selon les classes d'âges, mais "la vaccination a commencé plus tardivement pour les 12-17 ans", rappelle le journaliste. On observe surtout des disparités régionales et notamment "une nette différence entre l'Ouest et le Sud-Est", indique Jules Longchampt. Parmi les mauvais élèves, l'Ain, l'Ardèche ou les Alpes-Maritimes. Le taux de vaccination varie également fonction de la ruralité du département. Enfin dans les Dom-Tom, "mise à part l'île de La Réunion, les chiffres sont bien en dessous de la moyenne française", conclut le journaliste.