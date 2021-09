Covid-19 : qui peut bénéficier du remboursement des tests de dépistage ?

À partir du 15 octobre, les tests PCR et antigéniques de dépistage du coronavirus ne seront plus systématiquement remboursés par la Sécurité sociale. La journaliste Sandrine Aramon apporte son éclairage sur le plateau du 19/20.

Comme annoncé par Emmanuel Macron dans son allocution du 12 juillet, les tests PCR et antigéniques de dépistage du Covid-19 ne seront plus remboursés à compter du 15 octobre, avec toutefois deux cas de figure : une distinction sera faite entre les personnes vaccinées ou non. "Pour celles qui ne sont pas vaccinées, en cas de symptômes, il faudra impérativement passer par son médecin pour obtenir une prescription médicale, qui permettra de bénéficier du remboursement", précise la journaliste Sandrine Aramon sur le plateau du 19/20, lundi 27 septembre.

Le cas des mineurs

En cas d’identification comme cas contact, la plateforme Contact tracking de l’Assurance maladie appellera la personne concernée et dans ce cas, le test de dépistage sera aussi gratuit. Les tests dits "de confort", pour voyager par exemple, ne seront, eux, plus remboursés. Pour les personnes vaccinées, à l’inverse, si un test est nécessaire pour raisons médicales, la gratuité s’applique sur simple présentation d’un certificat de vaccination. "Les mineurs sont à part. Pour les 12-17 ans, les tests, même de confort, seront gratuits", conclut Sandrine Aramon.