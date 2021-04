Covid-19 : qui peut actuellement se faire vacciner ?

1,8 million de personnes de plus vont pouvoir être vaccinées contre le Covid-19 en mai grâce à l'espacement des doses. Les vaccinés seront également de plus en plus jeunes. "Aujourd'hui, vous pouvez vous faire vacciner si vous avez plus de 55 ans, avec ou sans comorbidité. Mais selon votre âge, vous n'aurez pas le même vaccin", rappelle la journaliste Florence Griffond en direct sur le plateau du 20 Heures de France 2, lundi 12 avril. Les personnes âgées de 55 à 59 ans pourront donc recevoir le vaccin AstraZeneca ou celui de Johnson & Johnson d'ici quelques jours.

Pfizer et Moderna ne sont plus réservés aux plus de 75 ans

De plus, les vaccins Pfizer et Moderna ne sont désormais plus réservés aux plus de 75 ans. À partir de vendredi 16 avril, les plus de 60 ans pourront donc être vaccinés avec Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Pour les moins de 55 ans, tout dépendra de l'état de santé du patient. "Si vous avez plus de 18 ans et si vous avez une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19, vous pouvez être vaccinés avec Pfizer ou Moderna, à condition d'avoir une prescription médicale", précise la journaliste. Pour les 50-54 ans, la vaccination sera ouverte à partir du 15 mai, et les moins de 50 ans pourront y avoir accès à partir du 15 juin, avec Pfizer et Moderna.