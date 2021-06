Covid-19 : quelles sont les motivations des jeunes pour se faire vacciner ?

Pour se faire vacciner contre le Covid-19, les jeunes de 12-17 ans doivent être accompagnés d'un parent, mais comme pour les adultes, la décision est la leur, et leur consentement oral doit être recueilli par le médecin. "J'ai juste peur de la piqure, mais pas trop des effets secondaires, parce que mes parents l'ont déjà fait, et ils n'en ont pas trop eu, donc ça me rassure un peu", explique Emma, venue au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) devenu un centre de vaccination, tout comme une centaine d'autres jeunes, mardi 15 juin.

Des décisions réfléchies

Lucile, 15 ans, a réfléchi longtemps avant de prendre sa décision, pesant le pour et le contre. Pour Manon, 16 ans, le vaccin est un synonyme de liberté : les jeunes ont beaucoup souffert des restrictions liées à la crise sanitaire. Corentin, 16 ans, veut protéger ses proches. Selon le site Doctolib, 40 000 jeunes ont pris rendez-vous mardi, soit un quart des vaccinations.