Covid-19 : quelle est la couverture vaccinale en France avant Noël ?

Le Covid-19 menace à nouveau, alors qu'une neuvième vague débute. Sur le plateau du 20 Heures, lundi 5 décembre, Damien Mascret évoque la couverture vaccinale.

Une neuvième vague de Covid-19 a commencé en France, avec 60 000 nouveaux cas par jour. Pour Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 5 décembre, la couverture vaccinale est trop basse. Ainsi, en comptant les personnes vaccinées ou qui ont déjà été infectées par le Covid, 37 % des personnes de 60 à 79 ans sont protégées, contre seulement 22 % des 80 ans et plus.

Une protection atténuée après quatre mois

"Si vous êtes entre un et quatre mois de cette dernière dose ou dernière contamination, vous avez une bonne protection, autour de 60 % contre les formes graves", poursuit le journaliste. Au-delà de quatre mois, la protection n'est que de 29 %. Les personnes les plus fragiles peuvent effectuer leur rappel de vaccin. "85 % des personnes hospitalisées ont plus de 60 ans", conclut Damien Mascret. Les malades chroniques, les personnes fragiles ou en contact avec des proches vulnérables, sont invités à se faire vacciner.