Covid-19 : quelle est l'efficacité du vaccin sur les personnes âgées ?

Quelle est l’efficacité des vaccins sur les personnes âgées ? Le vaccin Pfizer, par exemple, serait peu efficace sur cette catégorie de population après la première injection. Un même doute pour le vaccin AstraZeneca. Toutefois, il convient de préciser qu’il est question d'une efficacité amoindrie seulement après la première dose injectée, rappelle le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures. En effet, "ça, c’est commun à la plupart des vaccins", précise-t-il.

La mémoire immunitaire diminue avec l’âge

"La mémoire immunitaire est comme la mémoire. Plus on vieillit, moins elle est bonne. Alors, quand on vous vaccine, on présente une première fois le virus à votre système immunitaire, comme ça, la prochaine fois, il va le reconnaître et le combattre très facilement. Mais c’est plus facile quand on lui a présenté deux fois", explique le médecin.