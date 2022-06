Covid-19 : quand faut-il faire son deuxième rappel de vaccin ?

Selon certains épidémiologistes, le Covid-19 serait en train de devenir un virus saisonnier. Pour le médecin et journaliste Damien Mascret, il faut anticiper la reprise épidémique, attendue à l'automne. "C'est même très important de le faire. Ça veut dire, être à jour de ses rappels. Or, aujourd'hui moins d'un tiers des plus de 60 ans -qui sont pourtant les plus à risque de forme grave de Covid, ont fait leur deuxième rappel", dit-il. "Les rappels sont efficaces contre les formes graves", insiste en outre Damien Mascret.

Pas de consensus

Quant aux rappels, quel est le moment opportun pour les faire ? Les scientifiques en débattent. "Certains experts estiment qu'il vaut mieux attendre la rentrée, pour être plein d'anticorps lors de la vague attendue en automne et en hiver", quand d'autres estiment "qu'il est plus prudent de faire un rappel dès maintenant, pour mieux se protéger contre la vague BA.4 et BA.5 actuelle", rapporte le médecin. Et ceci, en particulier si vous êtes une personne vulnérable, ou proche d'une personne vulnérable.

