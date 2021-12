Covid-19 : près de six millions de Français non-vaccinés

En France, six millions de personnes éligibles à la vaccination n'ont pas reçu une première dose. "C'est l'un des échecs de la stratégie vaccinale en France", souligne le journaliste Damien Mascret. La non-vaccination de deux types de population est particulièrement préoccupante : 1,3 millions de personnes entre 50 et 74 ans qui n'ont pas du tout fait de vaccination, et 565 000 seniors de plus de 75 ans.



De ux hypothèses pour la suite

Ces personnes ont plus de risques d'être hospitalisés si eux ou leurs proches n'appliquent pas strictement les gestes barrières. "Ce n'est pas le moteur de l'épidémie, mais sans doute le moteur de l'épidémie des hospitalisations", indique le journaliste. Deux hypothèses pour la suite : dans le premier scénario, ces personnes vont se contaminer et être hospitalisées en masse, ou bien, elles vont être atteintes du Covid-19 au fil du temps et limiter la saturation hospitalière.

