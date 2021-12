Covid-19 : près de 2 000 patients en soins critiques

Un nouveau conseil de défense sanitaire se réunit lundi 6 décembre. Sur le plateau du 13 Heures, le médecin et journaliste de France Télévisions, Damien Mascret, décrit la situation dans les hôpitaux français et évoque la contagiosité du variant Omicron.

La pression monte dans les hôpitaux. "Vendredi 4 décembre, on devrait franchir la barre des 2 000 patients hospitalisés en soins critiques, c'est-à-dire en réanimation ou en soins intensifs", indique Damien Mascret, journaliste à France Télévisions. Si le chiffre est encore loin de celui de la troisième vague, lorsque 6 000 patients étaient en soins critiques, l'augmentation touche tout le territoire. "Une région en difficulté ne pourra pas venir en aide à une autre", souligne le journaliste et médecin.



Hausse des réinfections

Le variant Omicron serait plus contagieux. "L'accélération est d'1,3 en Afrique du Sud, où il y a également une augmentation des réinfections des personnes qui ont déjà eu le Covid", précise le journaliste. "Raison de plus pour renforcer les gestes barrières et faire un rappel vaccinal", conclut-il sur le plateau du 13 Heures.

Parmi nos sources

medrxiv