Covid-19 : plus de 50% des Français ont désormais un schéma vaccinal complet

40 719 515 personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France et 34 026 476 personnes ont un schéma vaccinal complet.

Plus d'un Français sur deux est désormais complètement vacciné contre le Covid-19, a annoncé mardi 27 juillet la Direction générale de la santé dans un communiqué. 40 719 515 personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, selon ces données – soit 60,4% de la population française – et 34 026 476 personnes ont un schéma vaccinal complet –soit 50,5% de la population française totale.

La course à la vaccination

Les autorités continuent la course à la vaccination face à la hausse des contaminations. Entre premières et deuxièmes doses, 4,7 millions d'injections ont été effectuées la semaine passée, soit "la meilleure semaine depuis le début de la campagne" en décembre 2020, selon le ministère de la Santé, qui espère "faire encore mieux" cette semaine et la prochaine. Le Premier ministre Jean Castex, en visite en Seine-Saint-Denis pour convaincre les habitants de se faire vacciner, s'est dit persuadé que le nouvel objectif de 50 millions de primo-vaccinés d'ici fin août serait atteint. Il réunira les ministres concernés par la crise sanitaire mercredi 28 juillet en tout début de matinée.

"Trois millions de rendez-vous seront ouverts dans les dix prochains jours", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran qui l'accompagnait. "Il est urgent de se vacciner", a aussi martelé sur France Inter Alain Fischer, le "Monsieur Vaccin" qui conseille le gouvernement, déplorant que le "variant Delta double le taux d'incidence chaque semaine en France".