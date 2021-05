Covid-19 : Pfizer s'attend à vendre pour 26 milliards de dollars de doses de vaccins en 2021

Au 3 mai, le groupe avait déjà envoyé environ 430 millions de doses du vaccin à 91 pays et territoires dans le monde.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a indiqué, mardi 4 mai, qu'il s'attendait à vendre 1,6 milliard de doses de son vaccin contre le Covid-19, développé en partenariat avec BioNTech. Cela lui rapporterait environ 26 milliards de dollars, soit bien plus que prévu auparavant. L'entreprise avait estimé fin février qu'elle écoulerait environ 15 milliards de dollars de vaccin sur l'ensemble de l'année.

Elle a depuis signé d'autres contrats pour 2021, avec la Commission européenne notamment, et a indiqué mardi avoir conclu des accord avec le Canada et Israël pour fournir des vaccins au-delà de 2021. Pfizer souligne dans un communiqué "être en train de négocier des contrats potentiels similaires avec de nombreux autres pays". Au 3 mai, le groupe avait déjà envoyé environ 430 millions de doses du vaccin à 91 pays et territoires dans le monde.

Fort de la demande pour son produit phare, qui devient ainsi l'un des plus gros "blockbusters" de l'histoire de la pharmacie, le groupe a nettement relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Le chiffre d'affaires total en 2021 devrait atteindre entre 70,5 et 72,5 milliards de dollars, contre 59,4 et 61,4 milliards prévus auparavant.