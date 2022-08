Covid-19 : Pfizer et Biontech ont-ils copié le vaccin de Moderna ?

Au plus fort de la pandémie de Covid-19, deux laboratoires faisaient la Une partout dans le monde, Moderna et Pfizer. Aujourd’hui, Moderna attaque Pfizer et Biontech en justice pour violation de brevets. Son PDG, Stéphane Bancel, affirme : "Nous lançons ces poursuites pour protéger la plateforme technologique innovante d’ARN messager que nous avons lancée, pour laquelle nous avons investi des milliards de dollars". Pfizer et Biontech ont-ils copié la technologie de Moderna ?

"C’est une question de protection d’un marché à très haut potentiel"

L’ARN messager n’avait jamais été utilisé à grande échelle avant les vaccins anti-Covid. Moderna compte bien en revendiquer la propriété. "C’est une question de protection d’un marché à très haut potentiel qui utiliserait cette technologie à ARN messager qui a un potentiel important pour des vaccins contre la grippe, pour le secteur du VIH, pour les maladies auto-immunes, pour des maladies cardiovasculaires, pour des cancers", confie Frédéric Bizard, économiste de la santé. Les procédures de violation de brevets sont fréquentes dans l’industrie pharmaceutique.