Covid-19 : pas de couvre-feu, mais un pass vaccinal qui se précise

Après le Conseil de défense sanitaire du lundi 27 décembre, le gouvernement a annoncé des mesures pour lutter contre la propagation du virus. Parmi elles notamment, le raccourcissement à trois mois du délai entre la deuxième et la troisième dose.

Après le temps de la réflexion, celui des choix. Le gouvernement a fait les siens pour lutter contre la propagation rapide du Covid-19 et du variant Omicron, lundi 27 décembre. Première réponse aux inquiétudes des Français : pas de restrictions généralisées pour le Nouvel An cette année. Cependant, les jauges sont de retour, jusqu'à 2 000 personnes en intérieur au maximum et 5 000 en extérieur.

Un pass vaccinal exigé dès le 15 janvier

Pour l’instant en revanche, pas de changement concernant la durée de l’isolement des personnes testées positives. "Les raisons sanitaires ne me semblent pas bien prises en compte. On est quand même à 100 000 cas tous les jours", déplore Jean-Paul Stahl, infectiologue. Le gouvernement confirmé également la mise en place du pass vaccinal dès le 15 janvier. Enfin, le délai entre la deuxième dose et la dose de rappel est raccourci : il passera à trois mois dès mardi 28 décembre.