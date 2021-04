Covid-19 : ouverture de la vaccination à l'ensemble des plus de 55 ans

Alors que plus de 10 millions de personnes ont reçu une première dose du vaccin contre le Covid-19 et que le doute demeure autour d'AstraZeneca, le gouvernement a décidé d'ouvrir la campagne de vaccination aux plus de 55 ans dès lundi 12 avril. Du côté de Béthune (Pas-de-Calais), cela a même démarré dès dimanche 11 avril.

Le gouvernement a annoncé, dimanche 11 avril, l'ouverture de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux plus de 55 ans dès lundi 12 avril. Un centre de vaccination situé à Béthune (Pas-de-Calais) a, avec un jour d'avance, ouvert les rendez-vous aux plus de 55 ans. L'annonce d'Olivier Véran tombait à pic, les doses d'AstraZeneca ne trouvant pas preneurs. "A 24 heures près, on a de l'AstraZeneca, on a des personnes, donc... voilà. On a décidé de mettre une nouvelle ligne en route", confie le Dr. Sandrine Dussussois, coordinatrice du centre de vaccination du centre Hospitalier de Béthune.



Six semaines au lieu de quatre entre deux doses de vaccin

"Ce sont des gens qui travaillent, des gens qui bougent, des gens qui voyagent. Certains ont des petits enfants, qui ont envie d'être protégés et de retrouver une vie normale", explique le Dr Christine Talarczyk. Olivier Véran annonce aussi, dimanche 11 avril, l'espacement des deux doses de vaccin Pfizer et Moderna. A partir du 16 avril, il faudra attendre 6 semaines, contre 4 auparavant, pour recevoir la seconde injection. Un choix déjà fait au Royaume-Uni, qui conférerait également une immunité plus longue aux patients. Le ministre de la Santé a également assuré que les autotests nasopharyngés, au prix de six euros à l'unité, seront déployés dans les pharmacies dans le courant de la semaine prochaine.