Covid-19 : "On va passer cette vague", "il faut y croire", dit Jean Castex qui appelle à être "vigilant, responsable, attentif"

"La crise sanitaire est toujours là, il faut qu'on soit vigilant, responsable, attentif, qu'on respecte les consignes, qu'on se fasse vacciner", a insisté Jean Castex, le Premier ministre, mardi 14 décembre sur France Bleu Provence. Même s'il reconnaît que "la nation est fatiguée par cette crise sanitaire qui joue les prolongations, qui ne semble pas en finir", le Premier ministre affirme qu'il "faut y croire", "on va passer cette vague", dit-il.

"On ne va pas baisser les bras. Chacun le constate, on vit mieux avec le virus qu'on ne vivait à la fin de l'année dernière, grâce à la vaccination", a-t-il ajouté. "On sait ce qu'il faut faire, et quand on le fait cela produit des résultats", a assuré Jean Castex.

"Notre devoir c'est d'anticiper sur la base de ce que l'on sait"

Concernant l'incertitude autour du variant Omicron, le Premier ministre a précisé qu'on "ne sait pas exactement quand ce variant va se déployer", mais "l'expérience conduit à dire qu'il faut nous y préparer car les variants finissent toujours pas s'imposer". "Notre devoir c'est d'anticiper sur la base de ce que l'on sait", a-t-il poursuivi, assurant que conformément à ce que "disent les Anglais", Omicron "est beaucoup plus contagieux que Delta mais n'entraine pas nécessairement des formes plus graves" et "il ne résiste pas à l'injection de rappel qui agit comme une forme de booster", a assuré Jean Castex.

"Il faudrait que la situation sanitaire soit catastrophique pour recourir à la fermeture des écoles, ce n'est donc pas notre intention." Jean Caxtex à France Bleu Provence

Sans "rien affirmer avec certitude", il a rappelé la volonté du gouvernement de "laisser au maximum les écoles ouvertes" avec "des protocoles sanitaires" adaptés et en "multipliant les précautions". Jean Castex ajoute que le taux de reproduction du virus "commence à décélérer". "Si on continue à vacciner massivement, à respecter les gestes barrières, à respecter le port du masque, le pass sanitaire, nous ne devrions pas avoir à prendre ce type de mesure", a-t-il affirmé.