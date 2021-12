Covid-19 : nouvelles recommandations du gouvernement à l’approche de Noël.

À une semaine de Noël et alors que la France est au pic de la cinquième vague de Covid-19, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures. Le locataire de Matignon a annoncé qu’un projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal est à l’étude et sera soumis au Parlement début janvier. Autre mesure, le raccourcissement du délai pour effectuer la dose de rappel. Jusque-là, celui-ci était de cinq mois après la dernière injection et le gouvernement envisage, dès le 3 janvier, la réduction de ce délai à 4 mois.



Peur du raz-de-marée à l’hôpital

Ces mesures sont prises afin d’éviter une flambée des malades du Covid-19 à l’hôpital où, actuellement, 2 800 personnes sont hospitalisées. En outre, l’arrivée du variant Omicron en France pourrait faire passer ce chiffre à 4 000 d’ici la fin de l’année. En première ligne, les soignants bénéficieront d’une augmentation du montant des heures supplémentaires. En effet, dès lundi, ce montant sera multiplié par deux. Concerts et feux d’artifices seront interdits le 31 décembre. Enfin, le gouvernement a incité les Français à se faire dépister avant de profiter de leurs proches en cette période de fêtes.