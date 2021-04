Covid-19 : Nice veut vacciner plus de 5 000 personnes en une journée et sur un même site

Vendredi 9 avril, la ville de Nice (Alpes-Maritimes) s'est lancé un défi encore jamais vu : vacciner plus de 5 000 personnes contre le Covid-19 en une journée, sur un seul site. 150 personnes sont mobilisées pour assurer la logistique. Pour être plus réactif, tout est préparé à l'avance. Les seringues sont même préremplies.

Garantir les 50 000 vaccinations par semaine

Rien n'est laissé au hasard pour maintenir cette cadence infernale. "Les gens sont assis dans un certain ordre, on surveille que ce soit bien respecté pour qu'il n'y ait pas de problème. Les médecins les voient dans le même ordre", précise Marie Christine Vidal, responsable adjointe du chef de centre. L'objectif est également de garantir les 50 000 vaccinations par semaine sur Nice. "Nous sommes à plus de 20 % de taux de vaccination, et la moyenne nationale est à 12 %", se réjouit de son côté Christian Estrosi, maire (LR) de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur.