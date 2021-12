Covid-19 : moins d’hospitalisations dues au variant Omicron selon trois études scientifiques

Omicron est plus contagieux que les autres variants. Mais la bonne nouvelle c’est qu’il est moins dangereux à en croire deux études britanniques et une étude danoise.

Le variant Omicron serait moins dangereux que le variant Delta. Cette hypothèse rassurante semble se vérifier selon trois études anglaises, écossaises et danoises. En France, cette confirmation réjouit le professeur Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique qui s’est réuni jeudi 23 décembre, dans la matinée. "Les collègues nous disent que les patients à l’hôpital sont moins souvent hospitalisés et la durée des séjours en hospitalisation est moins importante", indique-t-il.



Omicron est moins dangereux mais plus transmissible

Selon l’agence sanitaire britannique, le risque d’hospitalisation dû à Omicron diminue même drastiquement, jusqu’à moins 70%. C’est une baisse peut-être due au mode d’action différent du variant Omicron. Il est donc moins dangereux mais beaucoup plus transmissible et c’est ce risque qui inquiète les scientifiques. En France comme au Royaume-Uni, les pouvoirs publics comptent sur la vaccination et appellent à la prudence pendant les fêtes.