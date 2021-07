Covid-19 : Malte autorise l’entrée uniquement aux touristes vaccinés

N. Boubetra, L. Monfort, M. Diawara, C. Gindre

Les règles changent dans le plus petit État d’Europe. À partir du mercredi 14 juillet, la vaccination est obligatoire pour y rentrer, et 14 jours doivent s’être écoulés après la deuxième dose. Ceux qui n’ont qu’un seul vaccin ne pourront donc pas rentrer. Avec ces nouvelles mesures, Malte compte protéger ces 500 000 habitants. Le pays le plus vacciné d’Europe refuse également ceux dont le PCR est négatif, sauf les enfants accompagnés de leurs parents.

"Le premier pays de l’Union européenne à prendre ces mesures"

"Nous serons le premier pays de l’Union européenne à prendre ces mesures, et nous faisons cela, car ces derniers jours, la majorité des nouveaux cas de Covid touchent des non-vaccinés et des gens qui viennent de l’étranger", explique Chris Fearne, ministre de la Santé maltais. À l’aéroport d’Orly, samedi 10 juillet, les Français sont soulagés d’arriver avant la mise en place de ces mesures. Certains touristes ont d’ores et déjà décidé d’annuler leur voyage.