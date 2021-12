Covid-19 : l’exécutif annonce de nouvelles mesures sanitaires

Le gouvernement souhaite limiter la progression du variant Omicron. Des annonces ont été faites lundi 27 décembre : les jauges sont de retour pour les grands rassemblements et le télétravail va devenir obligatoire.

La vaccination face à la cinquième vague. C’est l’un des piliers de la stratégie révélée lundi 27 décembre par le gouvernement pour contrer le variant Omicron. Désormais, le délai entre deux doses passe de quatre à trois mois pour renforcer plus rapidement les défenses immunitaires, avant un pic épidémique attendu à la mi-janvier. Autre décision de l’exécutif : renforcer le télétravail.



Consommation debout prohibée

"Le recours au télétravail sera rendu obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lequel il est possible à raison de trois jours minimums par semaine", a précisé le Premier ministre. D’autres mesures concernent les lieux de rassemblement : interdiction de manger ou boire dans les cinémas, les théâtres et les transports, y compris la longue distance. Dans les bars, la consommation debout ou au comptoir est prohibée. Les jauges font leur retour pour les grands rassemblements à partir de lundi 3 janvier.