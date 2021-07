Covid-19 : les vaccins protègent-ils face au variant Delta ?

40% des Britanniques hospitalisés en raison du Covid-19 étaient partiellement ou complètement vaccinés contre le virus. Damien Mascret rappelle jeudi 22 juillet sur le plateau du 19/20 que "le vaccin n’est pas efficace à 100%. Les Britanniques viennent de calculer : contre le variant Delta, celui qui est très contagieux, lorsqu’on avait reçu deux doses du vaccin AstraZeneca, on réduisait de 67% son risque de se contaminer." Ce chiffre monte à 88% pour ceux ayant reçu les deux doses du vaccin Pfizer.

L’importance de la couverture vaccinale

En ce qui concerne les hospitalisations pour les personnes vaccinées, le risque s’avère différent. "Il est considérablement réduit de 97%. Mais attention : 97% ça veut dire quand même que même pleinement vaccinés, il y a 3% des gens qui peuvent quand même être hospitalisés", détaille Damien Mascret. Il explique que les situations seront différentes en fonction de la couverture vaccinale dans le pays. Dans un pays où elle est très faible, "vous aurez peut-être une centaine de personnes vaccinées qui vont se contaminer, et parmi eux, les 3% d’échec de la vaccination vont être hospitalisés. Mais trois personnes ça ne va pas se voir", explique-t-il. En revanche, dans un pays avec une forte couverture vaccinale comme le Royaume-Uni, si de nombreuses personnes vaccinées se contaminent, jusqu’à 30 000 personnes pourraient être hospitalisées. "On va se dire ‘c’est un échec de la vaccination’ mais en réalité non. Si la population n’était pas aussi vaccinée, on n'aurait pas eu 30 000 personnes hospitalisées, on aurait eu 300 000 personnes", affirme-t-il.

Parmi Nos sources

New England Journal of Medicine

Public Health England

Liste non exhaustive