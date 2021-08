Covid-19 : les tests ne seront plus remboursés à partir du mois d'octobre

Les pharmacies sont prises d'assaut depuis l'extension du pass sanitaire. Gratuits, les tests dits de conforts, qui ne font pas l'objet d'une prescription médicale, deviendront payants à partir de la mi-octobre. Si certains clients comprennent, d'autres sont plus réservés, comme une cliente d'une pharmacie parisienne : "Ce n'est pas une bonne mesure parce que peu de gens iront se faire tester même s'ils sont positifs ou ont des symptômes."

25 euros pour un test antigénique

Il faudra débourser 25 euros pour les tests antigéniques et entre 40 et 50 euros pour les tests PCR. "On ne peut plus gérer tous ces tests, on a beaucoup de demandes de gens non-vaccinés et qui ne veulent toujours pas se faire vacciner et qui viennent se faire tester tous les trois jours", indique un pharmacien. En rendant ces tests payants, l'Assurance maladie espère faire des économies. Rien que pour la semaine du 26 juillet, les tests lui ont coûté 147 millions d'euros. Et elle espère surtout inciter les Français à se faire vacciner contre le Covid-19.