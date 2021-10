Covid-19 : les tests de dépistage deviendront payants pour les personnes non-vaccinées

Dès le 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 deviendront payants pour les adultes non-vaccinés. Ainsi, un test PCR sera facturé 44 euros. Les tests antigéniques coûteront, quant à eux, 22 euros en laboratoire et 25 euros en pharmacie. Renaud Nadjahi, phamarcien à Rambouillet (Yvelines), regrette cette contrainte. "On va subir un risque de propagation pour les personnes qui n'auront plus les moyens de se faire tester et qui, du coup, vont transmettre le virus à d'autres personnes, y compris à des personnes vaccinées", craint-il.

Disposer d'une ordonnance médicale

Pour les personnes vaccinées, en revanche, les tests resteront gratuits, comme pour les adultes âgés de plus de 18 ans non-vaccinés mais qui disposeraient d'une ordonnance médicale. Aujourd'hui, 3,5 millions de tests sont effectués par semaine et près de six millions de personnes n'ont pas encore reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19.