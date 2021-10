Covid-19 : les tests de dépistage deviendront bientôt payants

A-C. Roth, R. Moquillon, H. Pozzo, C. Krauskopff

Les tests de dépistage du Covid-19 gratuits pour tous, cela sera bientôt fini. À partir du 15 octobre, dans certains cas, il faudra mettre la main à la poche pour avoir accès à un test PCR ou antigénique. Selon les informations de France Télévisions, il faudra désormais compter 22 euros pour un test antigénique réalisé en laboratoire, 25 euros en pharmacie, et même 30 euros le dimanche. Les tests PCR faits uniquement en laboratoire coûteraient, quant à eux, 43,89 euros.

En finir avec les tests de confort

En revanche, tous ces tests resteront pris en charge pour les moins de 18 ans, les personnes vaccinées et les non-vaccinés présentant des symptômes et munis d'une ordonnance médicale. L'objectif affiché est d'en finir avec les tests de confort, et inciter à la vaccination contre le Covid-19. Selon les prévisions, les tests de dépistage vont coûter, cette année, près de 5 milliards d'euros à l'Assurance maladie.