Covid-19 : les rendez-vous pour la troisième dose se multiplient

La ruée sur la troisième dose a débuté. Dans une pharmacie parisienne, les rendez-vous s'enchaînent jeudi 25 novembre. Réservée jusqu'à présent aux personnes âgées de plus de 65 ans, la troisième dose pourra être injectée à tous les adultes à compter de 18 ans. Pour ne pas se faire déborder, Laurent Halwani, pharmacien, a pris les devants, en renforçant son équipe officinale.

Freiner les hospitalisations

La France dispose d'un stock de six millions de troisième dose pour répondre à une demande en hausse. Sur la journée du 24 novembre, 360 000 rendez-vous ont été pris sur la principale plateforme médicale, un record. Le rappel pourra désormais être effectué cinq mois après la deuxième injection, contre six auparavant. Il devrait freiner de façon importante le rebond épidémique, selon Lise Alter, de la Haute autorité de santé (HAS). "On arrive à une réduction de la taille du pic d'hospitalisations de l'ordre de 50% avec un délai de cinq mois." La validité du pass sanitaire sera conditionnée à l'injection de la troisième dose.