Covid-19 : les régions les plus touchées ne sont pas celles où l'on vaccine le plus

Lundi 11 janvier, le ministère de la Santé a communiqué pour la première fois le nombre de personnes vaccinées contre le coronavirus en France, par région. "On y lit par exemple qu'en Île-de-France, 30 248 personnes avaient été vaccinées, indique le journaliste Ambroise Bouleis, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 12 janvier. Ça semble être la région qui vaccine le plus, à première vue." En réalité, si on rapporte les chiffres à la population de chacune des régions, on s'aperçoit que c'est la Normandie qui vaccine le plus, avec 3,7 personnes pour 1 000 habitants.

Plus de vaccinés dans les régions les moins touchées par le virus

En bas du peloton figure la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où seulement 1,3 personne a été vaccinée pour 1 000 habitants. Contrairement au souhait du gouvernement, les régions où l'on vaccine le plus ne sont pas les plus touchées par le coronavirus. "En Normandie, ou encore en Nouvelle-Aquitaine, les régions où l'on vaccine le plus, le taux d'incidence est inférieur à la moyenne nationale, qui est de 188 cas positifs pour 100 000 habitants, reprend le journaliste. À l'inverse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est celle où le virus circule le plus, avec 313 cas pour 100 000 habitants."

