Covid-19 : les ravages du variant Delta liés au rassemblement

Avec un taux de contamination de 225 cas pour 100 000 habitants, la nouvelle vague de Covid-19 liée au variant Delta sévit en France. "La situation est tendue avec une vitesse de contamination qui impressionne. Cela fait craindre une explosion des capacités de réanimation en Occitanie à la mi-août. On est victime de notre proximité avec l’Espagne et la Catalogne où il y a un gros cluster", explique le professeur Vincent Bounes, chef du samu Haute-Garonne et vice-président de la région Occitanie.

Un relâchement des mesures barrières

Et d’ajouter : "Il y a un petit relâchement des mesures barrières avec l’été. On s’aperçoit que tous les endroits où les touristes se rassemblent sont des endroits où le variant Delta fait des ravages. Pratiquement toutes les personnes qui entrent à l’hôpital ne sont pas vaccinées. 90% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. C’est un message important à faire passer".