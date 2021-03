Covid-19 : les pompiers, "disposant de formations spécifiques", désormais autorisés à vacciner

Le gouvernement a donné son feu vert pour autoriser les pompiers à injecter les vaccins contre le Covid-19, a annoncé vendredi 12 mars Grégory Allione, le patron des sapeurs-pompiers des Bouches du Rhône, sur France Bleu Provence. Il s'est félicité de cette décision demandée par "le président de la République en conseil de défense".

Dans un décret publié vendredi au Journal officiel et entré en vigueur "immédiatement", les autorités ont en effet donné l'autorisation aux sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs "disposant de formations spécifiques à la réalisation de cet acte" de procéder à l'injection des vaccins. Il est précisé qu'ils peuvent injecter les vaccins à toute personne, à l'exception de celles ayant "des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection".

Vacciner plus vite

"Les sapeurs-pompiers sont les soldats de la vie, ce sont eux qui assurent une grande partie de la santé de notre territoire", a commenté le patron des sapeurs-pompiers des Bouches du Rhône. "Ils vont pouvoir vacciner très vite et grâce notamment à des vaccins qui vont devenir plus simples à administrer et unidoses", a-t-il ajouté en référence au vaccin américain de Janssen, filiale de Johnson & Johnson, autorisé jeudi par l'agence européenne des médicaments.



La liste des pompiers autorisés à vacciner est la suivante : les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ; les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ; les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ; les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière “force protection secours”.