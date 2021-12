Covid-19 : les pharmacies incitées à ouvrir le dimanche pour vacciner

Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 continue en France, c’est au tour des pharmacies de jouer un rôle encore plus important. Le gouvernement veut les inciter à ouvrir le dimanche pour vacciner.

À Nice (Alpes-Maritimes), une petite pharmacie de quartier est déjà ouverte six jours sur sept. Sur la base du volontariat, elle pourra désormais ouvrir le dimanche pour vacciner et dépister le Covid-19. Si certains s’en réjouissent, d’autres s’inquiètent pour les salariés. "Il faut quand même que le personnel prenne des congés", souligne une cliente interrogée jeudi 10 décembre.

Des pharmaciens débordés

Le pharmacien Raphaël Gigliotti se retrouve chaque jour débordé entre la trentaine de vaccins, la cinquantaine de tests et la délivrance des médicaments. Pour faire face à la demande, il a été amené à recruter mais les onze employés sont fatigués. "Ça devient compliqué de monter encore en rythme donc on va garder ce dimanche de repos pour nous", explique le pharmacien niçois. L’État a prévu une incitation financière pour encourager les pharmacies à ouvrir le dimanche : cinq euros de plus par injection.