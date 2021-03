Covid-19 : les patients ayant contracté le virus n'auront besoin que d'une dose de vaccin

Olivier Véran, ministre de la Santé, l’a annoncé sur le plateau du 20 Heures de France 2, lundi 1er mars : les Français ayant déjà contracté le coronavirus n’auront besoin de recevoir qu’une seule dose de vaccin. "Le fait d’avoir été malade, c’est comme si vous aviez eu une première dose de vaccin donc vous n’aurez besoin que d’une deuxième dose", explique le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, mardi, sur le plateau du 13 Heures.

Prouver sa positivité au virus

Toutefois, l'expert précise qu’il faut, dans ce cas, être certain que l’intéressé a été infecté par le virus. Ce dernier devra donc le prouver avec un test PCR ou antigénique. Si le patient n’est pas en mesure de justifier de sa positivité au Covid-19, alors il devra suivre le schéma classique et recevoir deux doses de vaccin. Au niveau des délais, peu importe la date de l’infection, ajoute encore Damien Mascret, "mais on attendra de préférence au moins trois mois avant de faire cette fameuse dose parce qu’il y aura plus d’efficacité".

