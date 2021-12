Covid-19 : les nouvelles restrictions annoncées par Jean Castex

Lors de sa conférence de presse, Jean Castex a fait part de plusieurs nouvelles dispositions destinées à freiner la cinquième vague de Covid-19. Le port du masque obligatoire fait son grand retour dans l'intégralité des écoles primaires, salles de classe et cours de récréation. En ce qui concerne la vaccination des enfants âgés de cinq à onze ans, les plus fragiles d'entre eux pourront être vaccinés dès le 15 décembre prochain. Les plus de 65 ans pourront désormais faire leur dose de rappel sans rendez-vous.



Les discothèques fermées pendant 4 semaines à partir du 10 décembre

La seule mesure de contrainte annoncée par Jean Castex au cours de sa conférence de presse à Matignon concerne les discothèques, qui seront fermées pour les quatre prochaines semaines, à compter du vendredi 10 décembre, rapporte Guillaume Daret en direct pour le 19/20.