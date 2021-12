Covid-19 : les non-vaccinés et les 20-40 ans sont les plus touchés par le variant Omicron

Les non-vaccinés sont trois fois plus contaminés que les vaccinés selon les chiffres de Santé publique France.

Alors que 206 243 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés jeudi 30 décembre en France, c'est dans les grandes villes du pays que l'on trouve le plus de personnes positives, selon les chiffres de Santé publique France. À Lille, Marseille, Lyon, Nice, Strasbourg, Grenoble, Toulouse ou encore Bordeaux et Montpellier, mais aussi dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie.

Aucune de ces zones ne dépasse l'Ile-de-France qui affiche un taux d'incidence de plus 1 300 cas pour 100 000 habitants, avec un pic aux alentours de 2 000 pour Paris. Du côté des classes d'âge, les 20-40 ans sont actuellement les plus touchés par le virus. Le taux d'incidence atteint par exemple les 1 770 cas pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans. Plus l'âge est avancé, moins les contaminations sont importantes.

Les données sur le statut vaccinal des personnes positives montrent enfin que les non-vaccinés sont trois fois plus contaminés que les vaccinés. Toutefois, ce chiffre peut être biaisé par le fait que certains vaccinés ne se font pas tester, se pensant protégés par le vaccin.