Covid-19 : les médecins réclament la liste de leurs patients non-vaccinés

Les médecins généralistes souhaitent avoir accès à la liste de leurs patients non-vaccinés. La campagne de vaccination contre le Covid-19 ralentit, et beaucoup de docteurs souhaiteraient pouvoir appeler et tenter de convaincre les retardataires alors qu'une nouvelle vague causée par le variant indien Delta pourrait arriver à la rentrée. "Je pourrais regarder qui j'ai en rendez-vous et vérifier avant si à telle date il est vacciné ou pas, et s'il n'est pas vacciné, insister sur le fait que c'est utile et que c'est un geste solidaire", estime le docteur François Poulain, médecin à Palavas-les-Flots (Hérault).

La Cnil donnera-t-elle son feu vert ?

Mais l'idée que ces informations vaccinales soient transmises aux médecins ne plaît pas à tout le monde. "J'ai beaucoup de réserve là-dessus, parce que je considère qu'il faut protéger le secret médical des patients et ça pose de vraies questions sur les libertés individuelles", estime Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Le gouvernement attend le feu vert de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour envoyer les listes.