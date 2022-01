Covid-19 : les médecins marseillais signent une tribune pour la vaccination

Face à la flambée des cas de Covid-19 et au pourcentage des lits en réanimation qui sont occupés par des non-vaccinés, 500 médecins marseillais lancent un appel à la vaccination dans le journal La Provence. "Sur toute l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, 70% des opérations ont dû être déprogrammées. On ne conserve que les interventions urgentes pouvant mettre en jeu le pronostic vital. On conserve la traumatologie, la cancérologie, certaines interventions de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie", explique Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille.



L'inquiétude face au variant Omicron

Est-ce que l'arrivée du variant Omicron inquiète les médecins des hôpitaux marseillais ? "On est encore sous un régime de variant Delta prédominant. On attend avec inquiétude l'arrivée du variant Omicron parce que dans les pays où il est déjà bien installé, les hospitalisations ont doublé. Et c'est ce qui nous fait peur. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser et juger [...] mais on est là pour dire 'aidez-nous', si le variant Omicron est tel qu'il a été dans les pays limitrophes, on risque de ne pas y arriver", ajoute le président de la commission médicale de l'APHM.