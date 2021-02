Covid-19 : les médecins généralistes vont pouvoir vacciner certains de leurs patients

Dès la semaine prochaine, les médecins généralistes pourront vacciner leurs patients âgés entre 50 et 64 ans et présentant des comorbidités. Pour obtenir leurs doses du vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, les praticiens ont jusque mercredi 17 février, 23 heures, pour s'inscrire dans la pharmacie de leur choix. Le vaccin se conserve entre 2 et 8 degrés. Mais une fois le flacon de dix doses ouvert, les médecins n'ont que 48 heures pour les administrer. Il faudra donc sélectionner les patients concernés, et grouper les rendez-vous.

8 000 médecins inscrits selon les pharmaciens

Le docteur Agnès Giannotti s'est inscrite dès le premier jour, sans hésitation. Elle devra désormais parvenir à convaincre sa patientèle. "Je veux que ce soit un consentement éclairé, et qu'ils sachent qu'il y a plus d'effets secondaires qu'avec les autres vaccins, mais qu'ils n'ont pas accès aux autres vaccins", explique-t-elle. Selon les syndicats de pharmaciens, seuls 8 000 médecins étaient inscrits lundi soir. Le ministère estime ce chiffre à 60 000. La campagne de vaccination doit débuter le 25 février.

