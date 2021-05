Covid-19 : les malades de 16 à 17 ans autorisés à être vaccinés

La vaccination a été ouverte aux mineurs de 16 et 17 ans qui souffrent de maladies graves, jeudi 6 mai. La Haute autorité de santé avait déjà décidé, le 29 avril dernier, d'élargir la vaccination pour ceux qui étaient proches de personnes vulnérables dès l'âge de 16 ans. "Pour l'instant, on a une autorisation à partir de 16 ans du vaccin Pfizer au niveau européen, donc pour la France, c'était très facile de l'appliquer", analyse le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20.

Un élargissement progressif

Des études ont abouti à un dépôt de demande pour vacciner en dessous de 16 ans. "Tout cela va évoluer, va avancer, donc de plus en plus, on va élargir la vaccination et descendre l'âge", selon le médecin. Les vaccins réduisent, en effet, le risque non seulement d'infection, mais de transmission. Vacciner les enfants pourrait permettre d'éviter qu'ils contaminent d'autres personnes.