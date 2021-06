Covid-19 : les Landes toujours sous haute surveillance

Les Landes sont l'un des départements les plus surveillés de France : le variant Delta, très contagieux, est largement présent. À Dax, le masque est encore obligatoire en extérieur le week-end. Pourtant, le centre de vaccination de la ville reste désespérément vide. "La file d'attente est vide, les soignants attendent, aujourd'hui on a les doses mais on n'a pas les gens", explique Virginie Robin, infirmière coordinatrice. 14 personnes ne se sont pas présentées à leur rendez-vous, mardi 29 juin, et la journée de mercredi s'annonce toute aussi calme.

Levée des restrictions mercredi 30 juin

Les soignants ne s'attendaient pas à une telle désertion alors que le département a dépassé le seuil d'alerte la semaine dernière, et que ce centre a reçu des centaines de doses pour faire face au variant Delta. "On pensait qu'il y aurait un essoufflement avec les vacances, mais là il y a eu une rupture très nette du jour au lendemain, on ne comprend pas", poursuit l'infirmière. Malgré la menace du nouveau variant, les commerçants attendent la levée des dernières restrictions, mercredi 30 juin.