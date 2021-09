Covid-19 : les laboratoires Pfizer-BioNTech ont communiqué leurs résultats pour la vaccination des 5-11 ans

Les résultats présentés lundi 20 septembre par les laboratoires Pfizer-BioNTech sont bons. L'étude a été faite sur plus de 2 200 enfants, qui ont reçu deux injections d'un tiers de la dose habituelle du vaccin contre le Covid-19 à trois semaines d'intervalle. "On a vu une réponse anticorps qui est du même niveau que les 16-25 ans. Donc ça laisse préjuger d'une bonne efficacité contre l'infection", explique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures, mardi 21 septembre.

"Il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas d'effets secondaires"

Mais ces résultats ne suffisent pas. "Maintenant il va falloir que les agences du médicament, européenne, américaine, étudient les données de Pfizer-BioNTech. Pour l'instant, on a un simplement un communiqué. Il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas d'effets secondaires parce que là, on est chez les enfants, et on sait que chez les enfants, la balance bénéfice-risque montre qu'il y a un bénéfice assez faible", poursuit le médecin.

