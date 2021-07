Covid-19 : les Français pourront se faire vacciner sur leur lieu de vacances

Le gouvernement met en place des mesures pour que la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuive bien en France. Le ministre de la Santé Olivier Véran a notamment annoncé qu’à partir du lundi 5 juillet, il serait possible de faire son rappel vaccinal dans n’importe quelle ville, y compris celle où on passe ses vacances.

Les autorités locales s’organisent

Dans les départements les plus touristiques, certains élus se démènent pour permettre aux nombreux touristes d’avoir accès au vaccin. "Nous allons mettre des moyens itinérants de vaccination à la sortie des plages", déclare Hervé Bouyrie, maire de Messanges (Landes) et président de l’Association des maires des Landes. Samedi 3 juillet, l’épidémie de Covid-19 reste sous contrôle en France mais le variant Delta, bien plus contagieux, pourrait changer la donne. Il représente près d’un tiers des cas positifs dans l’Hexagone.