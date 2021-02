Covid-19 : les Français de plus en plus favorables aux vaccins

Les Français sont de plus en plus favorables à la vaccination. 61% d’entre eux souhaitent désormais se faire vacciner, soit 5 points de plus que le mois dernier, et 19 points de plus qu’en décembre. France Télévisions a rencontré certains convaincus. "J’ai changé d’avis avec l’ARN messager, ce que j’ai compris c’est que la molécule ne reste pas de façon constante dans le corps, et je trouve ça intéressant", explique une passante. "Tout le monde sera immunisé avec la vaccination, ça peut permettre que tout redevienne comme avant", espère un homme.

Disparités selon l’âge et le milieu social

Cette adhésion dépend de l’âge, selon les sondages. Les plus âgés sont les plus motivés, mais certains restent réticents. "J’ai déjà eu le Covid en mars, je pense que je n’en n’ai pas besoin, je préfère laisser ma place aux jeunes", lance une retraitée. D’autres Français hésitent : "Je n’ai pas trop d’avis, on verra le jour où je serais concernée", estime une jeune fille. Il existe des différences sociales selon les sondages. 72 % des cadres y seraient favorables, contre 48 % des ouvriers. Les habitants des grosses agglomérations seraient également beaucoup plus favorables à la vaccination que ceux des petites villes.

