Covid-19 : les Etats-Unis se disent "prêts" à vacciner les enfants de 5 à 11 ans dès le mois prochain

Ils sont plus de 28 millions concernés. La Maison Blanche a dévoilé mercredi 20 octobre son plan pour commencer dès le mois prochain la vaccination contre le Covid-19 de 28 millions d'enfants américains âgés de 5 à 11 ans avec le remède de Pfizer, une fois l'autorisation donnée par les autorités sanitaires. "Nos efforts de planification signifient que nous serons prêts à commencer les injections dans les jours qui suivront une recommandation finale" des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), a écrit la Maison Blanche dans un communiqué.

Une réunion d'experts prévue les 2 et 3 novembre

Plus précisément, un comité d'experts des CDC doit se réunir sur la question les 2 et 3 novembre, et la recommandation de l'agence devrait suivre très rapidement après cette date. Mais auparavant, un comité consultatif de l'Agence américaine des médicaments (FDA) étudiera les données fournies par Pfizer le 26 octobre. Si sa recommandation est positive, la FDA donnera son feu vert officiel, afin d'ouvrir la voie aux CDC.

Concrètement, les vaccins seront disponibles dans des cabinets de pédiatres, des hôpitaux pédiatriques mais aussi dans des écoles, a également précisé la Maison Blanche. Le gouvernement américain a assuré que les Etats-Unis s'étaient procuré assez de doses pour vacciner tous les enfants de cette tranche d'âge.