Covid-19 : les émouvantes retrouvailles d'une retraitée vaccinée avec sa famille

Jacqueline Bertrand, 100 ans et arrière-grand-mère, a pu se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui lui a permis de revoir toute sa famille.

À Dinard (Ille-et-Vilaine), Jacqueline Bertrand, 100 ans, s'accorde une petite mise en beauté chez le coiffeur avant d'enfin revoir ses petits et arrière-petits-enfants, qu'elle n'a vus qu'à travers un écran depuis sept mois. Mais grâce à son vaccin contre le Covid-19, toute cette année de privation a pu être oubliée, et elle a finalement pu serrer ses proches dans ses bras. Sa famille s'est inquiétée pour elle, et a pris de ces nouvelles comme elle a pu.

"La seule façon de s'en sortir"

Jacqueline Bertrand a tenu grâce à ses livres et à leurs coups de fil. "Malgré le confinement, malgré l'isolement, elle a toujours gardé le moral. C'est une force, un vrai modèle pour nous", confie, admirative, Maryline Letexier, sa petite-fille. La retraitée était pharmacienne, alors, les deux doses du vaccin Pfizer ne lui ont pas fait peur. "C'est la seule façon de s'en sortir. Je ne comprends pas qu'il y ait des réticences", affirme Jacqueline Bertrand.