Covid-19 : les contraintes se durcissent pour les non-vaccinés

La reprise épidémique est de plus en plus virulente. Le gouvernement adapte donc sa stratégie pour prévenir un éventuel rebond trop important. En plus de la généralisation de la troisième dose pour conserver son pass sanitaire, le test PCR pourrait être valable que pour 24 heures au lieu des 72 heures actuellement. Guillaume Daret, journaliste pour France Télévisions, en direct du ministère de la Santé, détaille ces futures nouvelles décisions.



Un serrage de vis avant Noël

"La philosophie est de faire peser davantage de contraintes sur les non-vaccinés, pour essayer de les convaincre de franchir le pas. Rendre plus compliqué l'accès aux restaurants par exemple ou dans des lieux publics, et ce, pour éviter de devoir prendre des mesures beaucoup plus radicales", affirme le journaliste. Il a également rappelé que pour le moment, le confinement "est à l'heure actuelle" exclu.