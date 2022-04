Covid-19 : les autorités sanitaires de l'UE autorisent une deuxième dose de rappel pour les plus de 80 ans

Les autorités sanitaires de l'Union européenne ont donné leur feu vert, mercredi 6 avril, à une deuxième dose de rappel des vaccins anti-Covid de Moderna et Pfizer aux personnes âgées de 80 ans et plus, en raison du "risque plus élevé de développer une forme sévère du Covid-19 pour ce groupe d'âge" et de "la protection fournie par une quatrième dose".

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) ont en revanche estimé qu'il n'existe actuellement "aucune preuve concluante" au sein de l'UE que la protection vaccinale contre les maladies graves diminue considérablement chez les adultes âgés de 60 à 79 ans, même si elles "continueront de surveiller les données".

Déjà administrée en France

"Si la situation épidémiologique actuelle évolue et que de nouveaux signaux apparaissent, il peut devenir nécessaire d'envisager une quatrième dose dans cette tranche d'âge", ont précisé l'ECDC et l'EMA dans leur communiqué.

En France, la deuxième dose de rappel a déjà été ouverte aux plus de 80 ans depuis la mi-mars. De son côté, l'Allemagne la recommande aux plus de 70 ans, aux personnes particulièrement vulnérables et au personnel de santé.