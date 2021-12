Covid-19 : les annonces du gouvernement sont-elles raisonnables ?

La vaccination des enfants a commencé début septembre à Cuba, voire début novembre dans d'autres pays. "Il est donc trop tôt pour avoir un recul suffisant sur l'impact des injections sur les 5-11 ans", estime la journaliste et médecin Marina Carrère d'Encausse sur le plateau du 19/20, lundi 6 décembre. "On devrait avoir les données des Etats-Unis à la fin décembre", précise-t-elle. Sur les enfants les plus fragiles, le vaccin devrait être efficace. Le but est de ralentir la contamination. "Il serait peut-être plus logique de se concentrer sur les adultes non-vaccinés", souligne Marina Carrère d'Encausse.

Une fermeture des boîtes de nuit "logique"

La fermeture des discothèques est difficile à encaisser, "mais on sait que la contamination se fait le plus dans des endroits clos, mal aérés, où la distanciation est faible et où le port du masque n'est pas obligatoire", souligne la journaliste et médecin.